FC Nantes : Chirivella donne des nouvelles de sa blessure

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du derby de l'Ouest face au Stade Rennais, comptant pour la 36e journée de Ligue 1, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a annoncé que Pedro Chirivella ne rejouerait plus de la saison en raison d'une pubalgie.

"Je me repose pour être à 100% la saison prochaine"

Sur son compte Twitter, le milieu de terrain espagnol, qui manquera donc les trois derniers matchs de la saison, a donné de ses nouvelles. "Depuis un moi, j’ai eu des problèmes au pubis mais je n’avais qu’une envie, jouer, et gagner cette finale. Maintenant, je me repose pour être à 100% la saison prochaine, merci à tous pour le soutien. On est Nantes."

Depuis un mois j’ai eu des problèmes au pubis mais je n’avais qu’une envie, jouer, et gagner cette finale

Maintenant, je me repose pour être à 100% la saison prochaine, merci à tous pour le soutien. On est Nantes🔰🔰 pic.twitter.com/QAlWCZlGkk — Pedro Chirivella (@pedrochb97) May 10, 2022

Pour résumer Sur son compte Twitter, le milieu de terrain du FC Nantes, Pedro Chirivella, qui ne rejouera plus de la saison en raison d'une pubalgie, a donné des nouvelles de sa blessure.

Fabien Chorlet

Rédacteur