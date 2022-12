FC Nantes : clap de fin pour Kombouaré ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Arrivé au chevet du FC Nantes le 11 février 2021, alors qu'il était relégable en L1, Antoine Kombouaré l'a sauvé via les barrages avant de lui faire retrouver la scène européenne grâce à un premier trophée en deux décennies, la Coupe de France 2022. Un tel bilan lui aurait permis de bénéficier d'un contrat longue durée dans n'importe quel autre club. Mais le Kanak n'est pas n'importe où. Il est dans la propriété des Kita et son bail à lui s'arrête en juin prochain. Et selon les informations de MediaFoot, il ne devrait pas être prolongé...

Le média assure que les relations entre Kombouaré et Waldemar Kita se sont fortement dégradées à mesure que les mercatos passaient et que l'entraîneur voyait ses demandes de renforts rejetées par la direction. Le patron du FCN veut changer de cap à l'intersaison et il explorerait deux pistes. L'une est interne et mène au coach de la réserve, Stéphane Ziani. L'autre est externe. Il s'agirait d'un entraîneur étranger dont le nom n'a pas filtré. Malgré ses états de service depuis bientôt deux ans, Antoine Kombouaré s'apprête donc à quitter une deuxième fois son club formateur...