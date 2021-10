FC Nantes - Clermont (2-1) : Kombouaré fait son mea culpa après l'embrouille avec Gastien

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Grâce à des buts d'Andrei Girotto (38e) et Ludovic Blas (61e), le FC Nantes est venu à bout ce samedi de Clermont (2-1) et monte provisoirement à la 5e place du classement de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, n'a pas caché sa satisfaction.

"On travaille pour gagner le plus de matchs possibles et aujourd’hui, on avait un concurrent direct face à nous, un adversaire redoutable. C’est bien d’avoir gagné ce match, dans la difficulté. Je suis hyper content et fier de la prestation de mes joueurs. Quand on a un état d’esprit d’équipe, on peut faire de grandes choses", a confié le Kanak au micro d'Amazon Prime Video, avant de s'exprimer sur l'embrouille qu'il a eu avec l’entraîneur clermontois, Pascal Gastien. "C’est là que je dois continuer à grandir. Je pensais avoir passé un cap, mais finalement quand les fils se touchent, ce n’est pas toujours très bon. Mais j’ai félicité mes joueurs car je n’ai pas fait mon match quand les joueurs, eux étaient présents. C’est fini et je me suis excusé auprès de lui, car parfois on réagit à chaud."

Suivez la conférence de presse, après #FCNCF63 👇 — FC Nantes (@FCNantes) October 23, 2021