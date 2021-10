FC Nantes – Clermont (2-1) : les dessous d'accrochage Kombouaré – Gastien révélés

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Hier, à l'issue de la victoire du FC Nantes face à Clermont (2-1), Antoine Kombouaré a fait son mea culpa, estimant avoir eu les fils qui se touchent au moment de son accrochage avec Pascal Gastien, son homologue et ami auvergnat.

Kombouaré et Gastien sont restés mesurés dans leurs mots

Estimant ne pas avoir été « bon », le Kanak a promis de passer un coup de fil à son confrère dans la semaine qui vient. Mais que se sont réellement dit les deux hommes ? Pas grand chose de répréhensible comme le rapporte RMC Sport en revenant sur les images de Prime Vidéo.

Au moment de l'exclusion de Johan Gastien, le fils de l'entraîneur clermontois, Antoine Kombouaré a apostrophé son confrère : « Pascal, première fois qu’il me parle comme ça. Tu dis à ton fils, c’est la première (dernière?) fois qu’il me parle comme ça! ». Réponse de Pascal Gastien : « On est d’accord il n’a pas à faire ça. Mais je sais qu’il est ciblé par vous ». Accusé, Kombouaré a simplement rétorqué un « Eh mais t’es malade ou quoi ? ».

Pas d'insultes donc et pas quoi fouetter un chat d'autant qu'après la rencontre Pascal Gastien a également tenu à faire amende honorable : « J'étais en colère mais c'est de ma faute et je me suis excusé », a-t-il glissé hier en conférence de presse. Tout est bien qui finit bien donc.