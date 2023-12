FC Nantes : Clermont, déjà un tournant pour Gourvennec ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Battu à Lyon (0-1) mercredi, pour la troisième fois lors de ses quatre premiers matches sur le banc du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec voudrait imposer ses vues aux Kita pour le recrutement de janvier. Sauf que, à entendre les journalistes participant au podcast Sans Contrôle, non seulement ce n'est sûr qu'il soit entendu mais, en plus, il existe un vrai risque qu'il ne soit plus là d'ici la fin de la fenêtre de recrutement hivernal !

Victoire impérative face à la lanterne rouge

En effet, même si Gourvennec est son choix, Waldemar Kita n'hésitera pas à actionner le siège éjectable si les résultats ne s'améliorent pas rapidement. Le propriétaire des Canaris ne veut pas revivre une lutte pour le maintien aussi stressante qu'en 2020-21 (barrages) et qu'en 2022-23 (dernière journée décisive). Si jamais une victoire n'était pas au rendez-vous contre Clermont, lanterne rouge de L1, le 14 janvier à la Beaujoire, les jours de Gourvennec commenceraient à être comptés.

