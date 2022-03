FC Nantes - Clermont : Gastien revient une nouvelle fois sur son clash avec Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

En octobre dernier, à l'occasion d'un FC Nantes – Clermont-Foot (2-1), Pascal Gastien, le coach auvergnat, s'était pris le bec avec son ami Antoine Kombouaré suite à l'exclusion de son fils Yohan. Un épisode que Pascal Gastien a vite regretté et qu'il regrette toujours comme il l'a répété à Pierre Ménès.

Le coach clermontois est revenu sur cet épisode et son côté soupe-au-lait qui lui vaut quelques inimitiées en Ligue 1 : « Je ne fais pas du tout attention à mon image. Je m’en fiche un peu. Je suis un compétiteur, comme je l’étais quand j’étais joueur. Quand je suis sur le terrain, je suis sur le terrain. Et quand le match se termine, c’est classé on passe à autre chose. Mais c’est vrai que je peux être pénible sur le banc de touche. Je déteste perdre, j’ai la haine de la défaite. Mais parfois, je vais loin dans mes attitudes et puis après je regrette. Mon altercation avec Antoine Kombouaré, c’était n’importe quoi. Quand c'est fini, c'est fini. L'affaire est classée, on est passée à autre chose... »

Du côté du Kanak, on avait aussi regretté de s'être emporté et on avait vite fait la paix.

Sa personnalité, l'évolution du @ClermontFoot et son rapport aux médias : dernier épisode en compagnie de Pascal Gastien.https://t.co/Ub1ygcgDIy — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 25, 2022

