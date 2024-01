FC Nantes – Clermont : Gourvennec enrage sur l’arbitrage, Sissoko voit un autre souci !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Jocelyn Gourvennec : « C’est une après-midi incroyable. Il y a eu beaucoup de bonnes choses réalisées dans le jeu et beaucoup de choses qui sont parties de travers. Si je repars de la fin, on peut s’en vouloir. On n’a pas joué avec notre tête sur certaines situations. Notamment quand on s’est retrouvé à dix. On s’est laissé envahir par le fait que ça poussait et qu’on avait beaucoup de situations… Sauf qu’on a fait un rouge entre temps et qu’à dix c’était plus difficile. Je pense qu’on s’est un peu emballé.

On a complètement raté la fin où on se fait prendre. Ce qui est incroyable pour un match comme ça. On peut s’en vouloir. On peut s’en vouloir aussi de ne pas avoir mis le deuxième car on a eu beaucoup de situations pour conclure à 5 contre 4, 5 contre 3…

Pedro Chirivella a joué malgré un Covid ! Concernant la sortie rapide de Pedro Chirivella, que Jocelyn Gourvennec a aligné à droite avant de le sortir à la mi-temps, le coach des Canaris a donné une explication de son choix : « Pedro était malade. Il avait le COVID. Il ne se sentait pas bien. Il a quand même démarré car je pensais que c’était bien mais, au fur et à mesure de la première mi-temps, ce n’était pas bien ».

« Je suis obligé de parler de l’arbitrage »

Je suis obligé de parler de l’arbitrage qui a énormément de conséquences sur le match. Je me suis posé pour tout revoir : deux penaltys ne sont pas sifflés. La sortie de Ndiaye sur Flo Mollet, c’est penalty. Flo Mollet touche le ballon et ensuite Ndiaye arrache tout avec son coude. J’ai rarement vu ça. Et il y a aussi la main qui n’est pas sifflée. Tous les week-ends, j’en vois des identiques qui sont sifflées. Je ne comprends pas. Je n’arrive pas à comprendre l’interprétation de Monsieur Millot à la VAR et de l’arbitre qui vient voir les images. Cela a eu des conséquences. A l’arrivée, c’est une mauvaise après-midi car on a donné des points sur un plateau à Clermont.

Sur la main, les explications que j’ai eu c’est que le joueur n’augmente pas sa surface corporelle. Bon… Je pense que ce n’est pas vrai. C’est faux. Sur Ndiaye, l’arbitre me dit que c’est le gardien qui touche d’abord le ballon mais là aussi, c’est faux. C’est Florent Mollet. C’est comme sur un tacle : si un défenseur touche le ballon et le joueur, il arrache tout et il y a faute. Pour moi, c’est la même chose. Il doit sanctionner la sortie qui n’est pas du tout maîtrisée par Ndiaye.

L’exclusion de Bénie Traoré ? Elle est logique par rapport aux images. Après, c’est un geste qui est totalement involontaire. C’est le règlement qui est comme ça. Je n’ai pas grand-chose à dire… Il n’a pas maitrisé son geste. Pied sur le tibia, c’est rouge. Je n’ai rien à dire là-dessus mais il y a beaucoup de choses à dire par ailleurs. Notamment sur la première mi-temps. Je ne défends pas mon club bec et ongle mais il y a des choses factuelles et objectives.

Sissoko : « On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes » Moussa Sissoko : « Cette après-midi, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On se crée un nombre incalculable d’occasions et on n’arrive pas à tuer ce match. Après, il y a des décisions injustes contre nous. Le carton rouge, honnêtement, je ne vois pas… Mais on doit avoir un penalty, d’autres fautes sifflées contre nous… Mais on ne va pas s’en prendre qu’à l’arbitrage. Nous sommes les premiers fautifs. Quand on ne marque pas nos occasions, cela se paie cash. A la fin, on se fait punir. »

« Il y a plein de choses à améliorer »

Après je ne vous cache pas qu’on a aussi offert à Clermont sa victoire sur un plateau. On a fait des erreurs (…) Une production comme ça doit nous offrir trois points (…) Même si c’est difficile à entendre, on travaille très bien. Le groupe est très investi. Même si on a encore perdu aujourd’hui, je vois le groupe progresser. Cela n’est pas suffisant. On doit être plus dur dans la compèt’, moins friable défensivement… Il y a plein de choses à améliorer. Est-ce que je suis inquiet après ce 4ème revers de suite ? Sur le scénario du match oui, car cela ne nous sourit pas du tout. Aujourd’hui, on a les éléments contre nous (…) On voulait mettre Clermont à distance et ils reviennent à quatre points. C’est une très mauvaise opération. Il faut qu’on persévère. C’est dur de perdre à domicile quand vous avez dominé. Maintenant la seule réalité, c’est qu’on ne prend pas de points et qu’il faudra en prendre…»

