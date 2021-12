FC Nantes : Coco fait passer un message inquiétant à l'ASSE et Dupraz

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Après trois gros matches à Paris (1-3), Lille (1-1) et contre Marseille (0-1), le FC Nantes a repris sa marche en avant en s'imposant à Lorient (1-° puis contre le RC Lens (3-2) vendredi dernier. Menés 0-2 à la pause, les Canaris sont parvenus à renverser les Sang et Or avec un but victorieux à la dernière seconde. Pour le site officiel du FCN, Marcus Coco explique combien ce scénario a fait du bien à son groupe et il lance un avertissement à Pascal Dupraz, qui vivra son premier match sur le banc de l'ASSE en L1, dans le Chaudron face aux Nantais la semaine prochaine…

"C'est évidemment une très belle performance collective, notamment sur l'aspect mental. Ça montre que tout l'équipe en veut jusqu'à la dernière seconde. Avoir eu cette capacité à renverser ce match après le retour des vestiaires, c'est très bien ! Aujourd'hui, je pense que tout le monde a l'état d'esprit qu'il faut. On le voit sur le terrain mais aussi en dehors. En championnat, il va rester un dernier match dans cette phase aller à jouer à Saint-Étienne. À nous de tout faire pour bien terminer l'année en L1."

🗣 "𝙂𝙖𝙜𝙣𝙚𝙧 𝙖̀ 𝙎𝙤𝙘𝙝𝙖𝙪𝙭 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙢𝙖𝙞𝙣𝙩𝙚𝙣𝙞𝙧 𝙡𝙖 𝙙𝙮𝙣𝙖𝙢𝙞𝙦𝙪𝙚"



Samedi, les Jaune affronteront @FCSM_officiel pour les 𝟛𝟚𝕖 de finale de la Coupe de France !



Marcus Coco revient sur l'importance de bien réussir cette entrée dans la compétition 👇 — FC Nantes (@FCNantes) December 15, 2021