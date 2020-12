FC Nantes : Collot a déjà rassuré le vestiaire pour digérer l'après-Gourcuff

Zapping But! Football Club FC Nantes : Le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

Faute d'avoir réussi à redresser la barre, Christian Gourcuff, bien qu'apprécié par Waldemar Kita, a été débarqué de son poste d'entraîneur du FC Nantes. Patrick Collot a pris sa place et Alban Lafont, sans renier la responsabilité des joueurs, a pris acte de cette décision. « Quand il y a de mauvais résultats, ce sont malheureusement les coachs qui prennent. C’est comme ça. Ce n’était pas le seul responsable. Nous étions les premiers responsables sur le terrain », estime le gardien nantais dans des propos relayés par Ouest France.

Mais de l'aveu même de Lafont, l'arrivée de Collot comme coach principal semble déjà avoir redonné de la vitalité au groupe des Canaris. « Patrick (Collot) est l’homme de la situation. Il nous apporte déjà beaucoup depuis qu’il est adjoint, et maintenant, depuis qu’il est à la tête de l’équipe. Après, c’est à nous aussi de faire les efforts sur le terrain. (…) C’est un meneur d’hommes. Il arrive à nous motiver. Il a sa façon de voir les choses qui est propre à lui. C’est aux joueurs d’adhérer aussi et de donner le maximum sur le terrain ».

Collot, un adjoint avec de nouvelles idées

Et même si Collot était aussi l'adjoint de Christian Gourcuff, Lafont semble confiant sur le fait de voir l'ancien adjoint imposer des idées neuves. « On ne peut pas tout changer. Après, Patrick Collot était adjoint, ce n’étaient pas ses idées qui étaient en place. Il était là pour aider le coach principal, donc forcément, maintenant qu’il est à la tête de l’équipe, ça change. Quand on a de mauvais résultats, on a besoin de changement », estime le portier nantais.