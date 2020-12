FC Nantes : Collot durcit le ton et demande à des leaders de très vite se manifester

Le FC Nantes va mal et a un besoin impérieux de points, sans quoi il risque de glisser dangereusement dans la zone rouge. La défaite face au Stade de Reims mercredi après avoir mené au score (2-3) a même rappelé à Patrick Collot combien l’équilibre des Canaris était fragile.

« On a revu le match à Reims avec les joueurs. Pendant 60 minutes, avant le passage à vide, c'était encourageant et intéressant, a assuré le remplaçant de Christian Gourcuff en conférence de presse. J'ai voulu positiver sur ce que l'on a fait de bien, il faut s'en appuyer et corriger ces erreurs qui nous ont couté cher. »

« Dans la difficulté, des joueurs doivent se dévoiler »

Collot assure néanmoins que ses joueurs sont réceptifs et semblent vraiment concernés par la situation d’urgence dans laquelle se trouve le FC Nantes. « On a une certaine fébrilité. Il faut être plus rigoureux, plus réguliers, a-t-il ajouté. Le football est une remise en question à chaque match. Malgré la situation, les joueurs ont, semble t-il, une prise de conscience. Il faut vite avoir des résultats. »

La solution pour redresser la barre ? Trouver des leaders, quels qu’ils soient. « Dans ces moments là, dans la difficulté, des joueurs doivent se dévoiler, préconise Collot. S'il manque de leaders, des joueurs doivent exister, sortir du bois pour amener de la personnalité dans le groupe. On a besoin de ça. »