FC Nantes : Collot prépare une révolution dans son premier onze contre Dijon !

Patrick Collot connaîtra sa première sur le banc du FC Nantes demain face au DFCO (15h). Si on veut être plus précis, le remplaçant de Christian Gourcuff ne vivra pas ses grands débuts en tant que coach principal puisqu’il a déjà oeuvré à ce poste dans un passé plus ou moins récent.

En attendant, l’ancien adjoint de Vahid Halilhodzic ne devrait pas s’embarrasser de détails pour montrer à tous qu’il a déjà de la poigne dans le vestiaire. Selon David Phelippeau, « quelques surprises sont (a priori) à venir demain dans la composition d’équipe du FC Nantes... et dans le dispositif tactique. » Le journaliste de 20 Minutes évoque notamment le replacement d’Andrei Girotto en sentinelle, poste originel qu’il pourrait donc retrouver après avoir été testé avec réussite par Gourcuff en défense centrale.

Girotto replacé en sentinelle ?

Si cette information se vérifiait, on peut imaginer que Nicolas Pallois serait associé dans l’axe à la recrue estivale Jean-Charles Castelletto. À moins que Collot ne laisse enfin sa place à un jeune du cru... Une première réponse arrivera dans la soirée, lors de la communication du groupe retenu pour ce match déjà décisif pour l’avenir des Canaris.