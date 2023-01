FC Nantes : comment Kombouaré a contourné l’obstacle Bayat

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré au FC Nantes, il y a du changement ! Au-delà des résultats sportifs qui sont plutôt bons avec une Coupe de France et un beau parcours en Ligue Europa, l’entraîneur français a remis un peu d’ordre dans le recrutement du club de la Loire-Atlantique.

Selon les informations de l’Equipe, le FC Nantes travaillerait différemment sur le mercato. Mogi Bayat ne tiendrait plus rôle central, les Nantais échangeraient de plus en plus avec de nouveaux agents. Une modification qui serait constatée par plusieurs agents selon le quotidien sportif.

« Si un joueur plaît à la cellule sportive (Antoine Kombouaré et Philippe Mao, coordinateur sportif) et que Bayat peut faciliter l'opération, elle peut aboutir quand même. Mais un dossier peut être étudié sans passer nécessairement par Bayat. Le club se montre plus directement accessible aux représentants de joueurs, comme s'il voulait explorer d'autres alternatives à un système qui était devenu incontournable. », a expliqué l’Equipe ce mardi.