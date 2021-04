FC Nantes : Kombouaré a capitalisé sur l'embrouille avec Pallois pour préparer le derby

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Dimanche dernier, au sortir d'une défaite à la Beaujoire face à l'OGC Nice (1-2), Antoine Kombouaré est rentré dans le vestiaire nantais et a mis un coup de pied dans un sac. Celui-ci a heurté Nicolas Pallois, qui n'a pas apprécié et l'a fait savoir. Le ton est montré entre le grand défenseur central et son entraîneur, si bien que les autres Canaris ont été obligés de les séparer. Cet événement aurait pu sceller le point de non-retour entre le Kanak et ses troupes. Mais le technicien, malin, a plutôt penser à capitaliser dessus avant le choc contre le Stade Rennais tout à l'heure.

Des entraînements plus animés

Dans L'Equipe du jour, on peut ainsi lire : « Kombouaré a donc mis de l’électricité dans l’air pour que Nantes, au plus mal (19e) dans une saison à 26 matches sans succès (13 nuls, 13 défaites pour 5 victoires), ne cuise pas dans son jus dans le derby. « Il faudra des actes forts avec un résultat positif », a déclaré le technicien. »

« La suite de la semaine a été plus calme et studieuse. Ludique même, vendredi, avec, sur un terrain synthétique, des parties de handball à six contre six animées, avec des petits buts, un arbitrage souvent contesté, des gardiens (Simon, Fabio, Traoré) plus ou moins inspirés, des rires et du chambrage. »