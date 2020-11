FC Nantes : comment le vestiaire des Canaris tente de relancer Simon

Moses Simon (25 ans) continue sa saison en clair-obscur. Auteur d’une prestation indigne de son niveau face au PSG, l’attaquant nigérian du FC Nantes a raté une énorme occasion face à Keylor Navas et a même été remplacé en cours de match à cause d’une blessure. Si Christian Gourcuff a soigneusement évité de l’épingler en conférence de presse, Mehdi Abeid a pris sa défense après la rencontre.

« On essaie de lui parler »

« On essaie de lui parler, a expliqué à 20 Minutes son coéquipier reconverti pour l’occasion en défense centrale. On sait ce qu’il peut nous apporter, on connaît sa qualité, mais on ne lui reprochera jamais de louper une occasion. On sait qu’il est dans une passe moins bien. » La saison dernière, ce même Simon avait fini avec 5 buts et 5 passes décisives pour le FC Nantes.