FC Nantes : Corchia veut attendre avant de parler d’Europe

Le FC Nantes réalise une saison au-delà des espérances. Les canaris sont actuellement sixièmes de Ligue 1 et peuvent encore décrocher une place européenne en fin de saison. Cependant, le défenseur nantais Sébastien Corchia préfère attendre avant de parler d’Europe.

Présent en conférence de presse, il s’est exprimé sur la fin de saison de son club : « C’est encore un peu trop tôt pour parler d’objectif. Il faut se concentrer sur les matchs à venir pour prendre le plus de points possibles et voir quand il restera 4-5 matchs. Là on pourra se donner l’objectif. Ça peut aller très vite, si on commence à perdre 1 ou 2 matchs… Les équipes derrière nous ne sont pas loin. »

🎙️🔰 L'Europe ? "C'est trop tôt pour parler d'objectif, on en reparlera quand il restera 4 ou 5 matches car ça peut aller très vite d'autant que c'est serré. Mais on veut rester le plus haut possible", assure Sébastien Corchia, latéral droit du #FCNantes. #ESTACFCN #FBSport pic.twitter.com/IOM2dJUYDo — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) March 10, 2022