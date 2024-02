FC Nantes : Chirivella prend cher après Lorient

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Maintenu en Ligue 1 au printemps dernier, le FC Nantes avait vu Pedro Chirivella pousser pour apporter tout son courage à ses coéquipiers. Cette saison, le capitaine des Canaris semble payer ses efforts et le fait d’avoir forcé sur son outil de travail plus que de raison.

« Ce n'est plus le Chirivella d'il y a deux saisons »

Sa prestation à Lorient fut ainsi à l’image de sa saison, un brin frustrante et décevante. Emmanuel Merceron confirme. « Je sais qu’il joue blessé mais je le trouve moins impactant que des Douglas Augusto et Moussa Sissoko qui jouent plus vers l’avant. Lui, il ne se projette et ne frappe même plus », a-t-il commenté sur Télé Nantes.

Matthieu Bellée est campé sur le même registre : « Il fait un match moyen, affirme le journaliste de Journal Nantes Sport. Ce n'est plus le Chirivella d'il y a deux saisons. Il traîne un peu sa blessure. Dans son niveau de qualité de passes, il y a une grosse baisse. »

