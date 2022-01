FC Nantes : coup dur pour la Brigade Loire pour la suite de la saison ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Antoine Kombouaré a les idées claires au FC Nantes. Une semaine après la défaite rageante encaissée à l’Allianz Riviera face à l’OGC Nice en ouverture de la 21e journée de L1 (1-2), l’entraîneur des Canaris sait ne prend pas la réception du FC Lorient à la légère (15h). Le coach du FC Nantes sait qu’il ne pourra pas compter sur une Beaujoire pleine en raison du protocole sanitaire mis en place jusqu’au 2 février par le gouvernement français.

Seule exception : les 12-25 ans seront soumis au passe sanitaire. « Je suis déçu que l’on attende aussi loin, a soufflé Kombouaré en conférence de presse. J’espérais que nous serions à 50% dès ce week-end puisque cela avait été demandé mais je regarde aussi ce qui se passe chez les autres. On est triste mais on sait qu’en février, il y a des gros matches, dont le PSG (samedi 19 février, 19 h). Jouer ce match à guichets fermés est bien pour les supporters et pour le club financièrement. »

Les buvettes des stades devront attendre le 16 février avant de rouvrir... ce qui pourrait mettre un petit coup à la Tribune Loire. « Puisque le Premier ministre a annoncé un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge pour les équipements sportifs et culturels qui accueillent du public assis, quid de l’accès à la tribune Loire ? Dans le kop nantais, il y a bien des sièges, mais les supporters ont pour habitude de rester debout tout au long de la rencontre », rappelle Ouest France. Comme pour mieux faire comprendre que l’association la plus bruyante du FC Nantes pourrait manquer de coffre ces prochaines semaines.

