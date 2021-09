FC Nantes : coup dur pour Willem Geubbels ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Bien malin qui pourrait prédire sûrement le onze de départ aligné par Antoine Kombouaré cet après-midi à Angers (15h). Toujours assez mystérieux sur ses listes malgré une ossature collective qui commence à se dessiner avec le temps, l’entraîneur du FC Nantes sait qu’il débarque aujourd’hui en Anjou en restant sur trois revers sans le moindre but marqué.

Privé de ses meilleurs éléments offensifs contre le Stade Rennais (0-1), le FC Nantes a ensuite buté sur Anthony Lopes (0-1 contre l’OL) et payé son inefficacité face à l’OGC Nice (0-2). Il commence à y avoir urgence, mais les Canaris ont intégré au groupe les attaquants Kalifa Coulibaly et Willem Geubbels, recruté à l’AS Monaco en fin de mercato et qui pourrait connaître sa première.

Selon L’Équipe, il devrait toutefois s’agir d’une première sur le banc de touche, le grand escogriffe malien et Randal Kolo Muani lui étant préférés au coup d’envoi. Si tel est le cas, Geubbels serait donc pressenti pour entrer en cours de match. On notera néanmoins que Wylan Cyprien, entré en fin de match le week-end dernier, est quant à lui annoncé titulaire par le quotidien sportif aux côtés d’Andrei Girotto.

Voici la une du journal L'Équipe du dimanche 19 septembre https://t.co/I36iFWn2Up pic.twitter.com/SajFxcPP50 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 18, 2021