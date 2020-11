FC Nantes : Covid-19, Pallois, l'avenir, Girotto sans retenue

En ces temps de trêve internationale, les joueurs, qui ne sont pas partis rejoindre leurs différentes sélections, continuent au quotidien de s'entraîner. Et, parfois, accordent des entretiens aux médias de leurs clubs. C'est le cas au FC Nantes d'Andrei Girotto, le défenseur central, qui est revenu sur le début de saison des Canaris, l'épidémie du coronavirus (il a été positif avant le déplacement annulé à Lens) ainsi que la récente victoire à Lorient sur le score de 2-0.

La Covid-19

"Au début, j’ai eu quelques symptômes mais après quelques jours, c’est vite passé. Je me suis bien reposé pour pouvoir revenir ensuite avec le groupe. Être à l’isolement, comme ça, chez soi, c’est un peu particulier. J’ai eu des nouvelles régulières de mes coéquipiers et du staff. C'était appréciable."

Son entente avec Pallois

"Lui et moi, nous avons tous les deux des qualités différentes mais qui sont complémentaires. Quand on est sur le terrain, on essaye vraiment d’évoluer ensemble dans le jeu pour se soutenir mutuellement. On communique le plus possible mais on s’entend très bien et tout vient naturellement. Il n’y a pas besoin de se forcer."

La victoire à Lorient

"On était un peu embêté parce qu’on ne parvenait pas à tenir défensivement. Là, le fait de marquer deux buts sans en encaisser, c’était une bonne chose. Vraiment, tout le monde était très content à la fin de ce match. C’est très important aujourd’hui de surfer sur la dynamique de cette victoire à Lorient. Ce championnat est compliqué parce que chaque victoire ou défaite a une vraie incidence sur le classement. Mais il faut bien travailler durant ces deux semaines de trêve pour pouvoir enchaîner avec un deuxième succès de rang (match contre le FC Metz)."