FC Nantes : Covid-19, Pallois, Lafont, Kombouaré avait des choses à dire

Le groupe

"Seul Cyprien est absent. On attend encore la journée et les tests antigéniques pour savoir si j'aurai le reste de l'effectif à disposition. Il y a le retour de Nicolas Pallois. Les joueurs arriveront vers 17 heures 30 pour passer leurs tests. J'aurais ensuite le groupe définitif et donc l'équipe de départ. Il y a toujours des inquiétudes. "

Lorient

"On pense que l'on va rebondir, mais à Lorient, et on s'en souvient, on avait eu beaucoup de mal contre eux. Ils nous avaient bousculés. Là, ils prennent des buts évitables, n'ont pas de réussite, pas de confiance. Mais ils ne lâchent pas. Ce sera difficile. Ça joue bien, ils ont de bons attaquants et ils ne sont pas décrochés. Attention donc, ils vont vouloir faire un résultat chez nous. A nous d'être capables de réagir."

Alban Lafont

"J'ai horreur des gardiens qui restent sur leurs lignes. Alban peut se tromper, mais qu'il reste sur sa ligne, ce n'est pas mon truc. Moi, je demande qu'Alban avance, qu'il évolue comme ses partenaires et qu'il fasse peur aux attaquants adverses. Ses performances sont pour nous très bonnes. Il est en confiance. Il a franchi un sacré palier. On est très content."

Nicolas Pallois

"Le voir prolonger (2024), c'est une vraie fierté et une excellente nouvelle. Ce n'est plus le même joueur que j'ai vu quand je suis arrivé, c'est une évidence. Il a montré son attachement au club, aux supporters, avec qui il a une vraie relation."

Saison réussie ?

"Aujourd'hui, ce qu'il se passe ici, c'est encourageant. Satisfait ? Non, je ne dirais ça qu'à la fin de saison. Pour le moment, c'est pas mal. Mais j'attends toujours plus de mon groupe."