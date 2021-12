FC Nantes : Cyprien a mis fin à une série incroyable

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après que les trois coups de sifflet finaux aient retenti au Moustoir, la plupart des médias ont parlé de hold-up du FC Nantes face au FC Lorient (1-0). Archi-dominés en première période, les Canaris ont été un peu meilleurs lors du second acte et ont inscrit le but de la victoire par Wylan Cyprien à la 83e minute. Mine de rien, cette réalisation du joueur formé à Lens n'est pas anecdotique.

En effet, comme l'a expliqué le journaliste de la radio Hit West Simon Reungoat qui a commenté la partie, "le but de Wylan Cyprien met fin à une série incroyable de 42 buts consécutifs du FC Nantes (sur 31 journées) sans qu’aucun remplaçant ne marque". La volonté d'Antoine Kombouaré de faire entrer Cyprien à la 64e minute à la place de Koulibaly pourra donc être qualifiée de coaching gagnant. Mais il faudra alors parler des 31 matches précédents au cours desquels les changements n'avaient pas apporté de but…

