FC Nantes : Daniel Riolo a surkiffé les Canaris et promet l’enfer à la Juve à la Beaujoire

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a fait fort hier en tenant la Juventus en échec à Turin en barrage aller de la Ligue Europa (1-1). La belle performance de ses Canaris a été applaudie des deux mains par Daniel Riolo. « Les Nantais se sont sublimés et se sont battus avec un peu de chance, a-t-il analysé hier soir au micro de RMC Sport. Eux ont fait l’exploit, c’était eux la petite équipe et c’est eux qui ont fait qu’on voit un Pallois héroïque et un Blas bon quand il a envie d’être bon. »

La performance majuscule du FC Nantes à Turin a d’ailleurs permis à Riolo de mettre l’accent sur le réel niveau des Canaris. « Certains joueurs dans cette équipe semblent choisir leur match mais ils sont pas mal du tout, a-t-il observé. Mostafa Mohamed, classieux sur le but de Blas, est souvent bon. Cette équipe devrait être beaucoup mieux classée en championnat parce que ce qu’elle peut faire est intéressant. »

Enfin, l’exigeant Riolo est certain que le retour sera un match titanesque jeudi prochain à Nantes. « Au retour, ça va être le feu à la Beaujoire, a-t-il prédit. Chaque fois, ils nous ont régalés en coupe d’Europe, le public a été au rendez-vous. Ça a donné des superbes soirées européennes, donc merci à la Coupe de France pour ces soirées magiques. Vraiment, j’ai kiffé les Nantais, j’aime ce qu’ils ont fait. »