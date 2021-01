FC Nantes : Daniel Riolo flingue Domenech, le « Mourinho du pauvre »

Raymond Domenech n'est là que depuis deux matches avec le FC Nantes, il n'a ni perdu ni gagné mais l'ancien sélectionneur des Bleus fait toujours autant parler. Dans les médias, le compagnon d'Estelle Denis créé même de grosses scissions.

Si certains veulent laisser du temps à Domenech pour poser sa patte avant de juger, d'autres sont déjà dans la condamnation. Mais quelle est la position de Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC ? Dans un long débat sur Domenech, le trublion des ondes l'a longuement étayé.

Le cri du cœur de Riolo contre les accusations de fixette

S'il ne veut pas « faire de fixette sur lui parce que Knysna, etc. » et qu'il se dit « prêt à dire du bien de Domenech s'il propose autre chose que du béton », Daniel Riolo ne fera aucun cadeau à Raymond Domenech sous prétexte qu'il est le conjoint d'Estelle Denis, avec qui il entretient de bons rapports.

« Cela m'énerve quand j'entends dans les autres médias tous ceux qui sont potes avec lui commencer à nous donner la leçon. Je ne veux pas entendre dire qu'on fait une fixette sur lui et qu'il est formidable, etc », a-t-il balayé avant de s'emporter : « Il n'est pas formidable. Il est nul. Sa carrière est nulle et il n'a jamais rien fait. Si maintenant il veut faire quelque chose à Nantes, qu'il le fasse, mais je serais objectif. Aujourd'hui, c'est un entraîneur bidon, qui transforme ses conférences de presse en show, en cirque parce qu'il se prend pour Mourinho. Mais c'est un Mourinho du pauvre et il n'arrivera jamais à la cheville de son idole... »