FC Nantes : de nouvelles révélations accablantes tombent sur Centonze !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Mis à pied depuis mardi dernier pour avoir eu une attitude irrespectueuse envers le staff du FC Nantes et surtout son entraîneur, Pierre Aristouy, Fabien Centonze aurait été reçu ce mardi par le directeur général délégué du FCN, Franck Kita, et il aurait été décidé qu'il resterait à l'écart jusqu'à nouvel ordre.

Centonze a bien cherché sa mise à l'écart !

Et les journalistes du podcast 100% Nantes ont fait de nouvelles révélations accablantes sur l'ancien Messin, qui, en plus d'avoir tenu des propos odieux envers Pierre Aristouy et de ne pas être venu assister aux rencontres de ses coéquipiers à la Beaujoire depuis le début de la saison, aurait également refusé de saluer le préparateur physique des Canaris, Julien Le Pape, et aurait refusé de jouer à la dernière minute le match amical contre Hull City (1-1), le 29 juillet dernier.

PODCAST #FCNantes



Fabien Centonze, les coulisses d'un clash !

David Amaré, départ inéluctable ?

Lamine Diack, une erreur de casting ?

Rémy Descamps peut-il passer devant Alban Lafont ?



Enjoy ! ⬇️https://t.co/jMVYVYw7NY — Simon Reungoat (@SimonReungoat) September 12, 2023

Podcast Men's Up Life