FC Nantes : de nouvelles révélations accablent un peu plus le nouveau sbire de Kita

Comme révélé hier soir, David Amaré, le directeur de la sûreté et de la sécurité (DSS) du FC Nantes et principal ennemi des supporters actuellement, fait actuellement l’objet d’une enquête de la « police des polices » l’IGPN pour « prise illégale d’intérêts ».

En effet, dès sa nomination et parce qu’il était un ancien policier du Service de renseignement territorial dédié spécifiquement à la Brigade Loire, l’Association nationale des supporters (ANS) s’était élevé face à cette nomination qu’il jugeait injuste, David Amaré disposant au préalable d’informations recueillies en tant que fonctionnaire de police mais qu’il ne devrait pas avoir en tant que néo salarié du FC Nantes.

Cette nomination était d’autant plus « bordeline » que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique avait émis un avis défavorable au reclassement de David Amaré au FC Nantes. Dans Ouest-France, un ancien collègue du nouveau DSS des Canaris a pris la parole en expliquant que cette nouvelle affectation « n’est effectivement pas conforme » au statut d’agent de police.

D’après le quotidien régional, David Amaré n’en est pas à sa première largesse au sein de la police, lui qui aurait fait l’objet de deux procédures disciplinaires pour des absences injustifiées ces trois dernières années.

Pour résumer

Au FC Nantes, la polémique enfle autour du nouveau directeur de la sûreté et de la sécurité (DSS) David Amaré... Non seulement l'IGPN enquête sur lui mais on apprend que certains anciens collègues policiers le lâchent et qu'il a eu quelques soucis disciplinaires.