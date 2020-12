FC Nantes : de vieux dossiers embarrassants sortent sur Raymond Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

La possible nomination de Raymond Domenech n'emballe pas grand monde autour du FC Nantes. Encore plus en cette période de troubles où la tension est extrême entre la direction des Canaris et les supporters. Il faut dire que l'ancien sélectionneur de l'équipe de France traine quand même quelques casseroles et une réputation sulfureuse.

Un président de l'Unecatef qui s'est souvent opposé à Kita

A l'annonce de son nom, certains ont même déterré quelques dossiers. Dès l'annonce de cette piste, Presse Océan a rappelé son ultime passe d'armes avec Waldemar Kita. Président de l'Unecatef (syndicat des entraîneurs) depuis 2016, Raymond Domenech avait notamment tenté de mettre des bâtons dans les roues de Kita quand ce dernier avait voulu nommer Claudio Ranieri à la tête des Canaris puis au moment de faire entériner le contrat de Christian Gourcuff. Pour le premier, Domenech s'y était opposé car l'Italien avait dépassé la limite d'âge légale (65 ans). Pour le Français, il avait obtenu que le Breton ne signe qu'un an du fait de son âge avancé. Savoureux quand on sait que Raymond Domenech pourrait débarquer à Nantes à … 68 ans.

Quand Nantes le chambrait sur son bus

Autre rappel historique, datant de novembre 2017 et mettant en scène le CM du club Lucas Hervounet : la passe d'armes mémorable sur les réseaux sociaux où l'employé du FC Nanantes s'était fait connaître en mouchant Domenech, auteur d'un tweet moqueur. « Finalement, la strétégie double bus de la Mercédès n'a pas fait mieux que toutes les petites 2CV. PSG 4 Nantes 1 », avait rigolé l'ancien sélectionneur. Réponse cinglante des Canaris : « Raymond Domenech, pas sûr que vous soyez le mieux placé pour parler de bus ». Concernant la personnalité de Raymond Domenech, pas sûr que l'ancien sélectionneur est forcément mal pris la vanne...