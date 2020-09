FC Nantes - débat : Kita doit-il confier les clefs de la formation à Gourcuff ?

Dans L'Equipe du jour, Christian Gourcuff règle ses comptes avec Stéphane Ziani, entraîneur des U19 du FC Nantes qui l'a méchamment allumé le week-end dernier. L'ancien meneur de jeu l'accusait de ne pas utiliser les jeunes issus du centre de formation et même carrément de les démotiver, ce qui les incitait à aller voir ailleurs. En guise de réponse, Gourcuff rappelle qu'il a proposé un plan de relance de la pépinière nantaise mais que celui-ci n'a pas été accepté par les formateurs. Alors, que doit faire désormais Waldemar Kita ?

Oui, Gourcuff doit être le seul maître à bord, des jeunes aux pros

Depuis trop longtemps, Waldemar Kita se savonne sa propre planche en faisant appel à des entraîneurs n'ayant pas une vision à long terme. Sergio Conceiçao, Claudio Ranieri et même Vahid Halilhodzic sont autant de techniciens pouvant réussir à obtenir des résultats immédiats (et encore…) mais sans une vision d'ensemble et d'avenir pour leur club. Christian Gourcuff n'est pas comme ça. Lui a bâti le FC Lorient en partant de tout en bas, de presque rien. Il lui a conféré un style de jeu, une identité. Le tout en s'inspirant grandement de ce que faisaient José Arrivas et Jean-Claude Suaudeau à Nantes. Kita tient enfin un entraîneur susceptible de redonner son lustre passé à l'octuple champion de France. Il serait incompréhensible de ne pas trancher en sa faveur dans le conflit qui l'oppose à Stéphane Ziani et à d'autres formateurs.

Christian Gourcuff jure avoir présenté un plan de relance de la formation mais celui-ci a été rejeté. Waldemar Kita doit l'imposer car force est de constater que la pépinière nantaise ne fait plus référence aujourd'hui en France. Le centre a besoin de nouvelles idées, d'une nouvelle direction. Christian Gourcuff, par son expérience, est capable d'apporter tout cela. On a plus de doutes concernant Stéphane Ziani, certes un pur Nantais, qui été formé et a joué au FCN. Mais qui n'a pas encore apporté la preuve de ses compétences en matière de formation…

Non, son plan ne devait pas être viable

Partons d'un principe simple : si le plan de Christian Gourcuff pour la formation a été retoqué par les entraîneurs des équipes de jeunes, c'était peut-être tout simplement parce qu'il n'était pas bon ou pas viable. Peut-être que cela n'a rien à voir avec une éventuelle jalousie de Stéphane Ziani, qui aurait voulu être nommé à la tête des pros à sa place. Car le coach des U19 n'est pas le seul à en avoir après Gourcuff. Si c'est lui qui a parlé, ils seraient plusieurs à en passer pas moins.

Sont-ce les méthodes de Gourcuff qui ne plaisent pas ? Ses idées, trop novatrices, trop tranchantes avec le style nantais ? Quoi qu'il en soit, quand une seule personne s'oppose à une autre, on peut parler de problème d'ego. Quand ce sont plusieurs, il faut forcément tempérer les analyses et voir plus loin. Stéphane Ziani, qui s'est fait recadrer par Philippe Mao, risquerait gros à parler aujourd'hui mais ses propos pourraient être éclairants. S'il expliquait pourquoi lui et ses collègues n'ont pas voulu du plan de Gourcuff, ça permettrait de faire avancer les choses. Et ça éviterait à Waldemar Kita à calculer combien cela lui coûterait de virer tout ou partie des formateurs de son centre…