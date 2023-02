FC Nantes : Delort revient sur son choix Nantes et crache sur l'OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Après un an et demi seulement passé à l'OGC Nice, Andy Delort a décidé de quitter le club azuréen cet hiver pour poursuivre sa carrière du côté du FC Nantes. Un peu moins d'un mois après son arrivée chez les Canaris, l'attaquant algérien est revenu sur son choix dans un entretien accordé au journal L'Équipe.

Podcast Men's Up Life

"Je retrouve un public extraordinaire, les valeurs d'un club familial, ce qu'on avait perdu avec Nice"

"Au départ, ça a surpris tout le monde, même ma famille, quand j'ai parlé du projet de Nantes. Mais ici je retrouve ce que j'aime. Déjà, un public extraordinaire, les valeurs d'un club familial, ce qu'on avait perdu depuis le début de saison avec Nice", a confié le néo-Nantais avant de revenir sur sa "grève" à Nice.

"C'était dur. Heureusement, ma femme est venue me chercher à Paris et m'a dit : ce soir on prend l'avion, on rentre à Ajaccio, à la maison. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés tous les deux, Antoine Kombouaré m'avait dit que ça me ferait du bien, et il avait raison."

Andy Delort avant Nantes-Juventus : « Ma carrière, on la vit à deux »



Andy Delort, le nouvel attaquant du FC Nantes, évoque la relation avec son père avant la réception de la Juventus Turin, ce jeudi (18h45), en barrages retour de Ligue Europa https://t.co/NGVxLiE8kf pic.twitter.com/zYH2In9key — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 22, 2023

Pour résumer Dans un entretien accordé au journal L'Équipe, Andy Delort est revenu sur son choix de rejoindre le FC Nantes cet hiver, crachant quelque peu sur son ancien club, l'OGC Nice.

Fabien Chorlet

Rédacteur