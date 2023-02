FC Nantes : Delort tape du poing sur la table après Lens

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Arrivé cet hiver au FC Nantes en provenance de l'OGC Nice, Andy Delort a disputé son cinquième match sous les couleurs nantaises ce dimanche contre le RC Lens (3-1), entrant en jeu à la 63e minute. Mais alors qu'il n'a toujours pas fait trembler les filets avec les Canaris, l'attaquant algérien n'a guère apprécié la prestation de son équipe à Bollaert. Et il l'a fait savoir en zone-mixte.

"On ne peut pas se permettre de faire un match comme ça"

"Un peu frustré et déçu. On a vu l’intensité qu’ils ont proposée et dans le football il n’y a pas de secret, c’est dans les têtes. C’est aussi dans l’envie qu’on met sur le terrain et ce soir il n’y pas eu photo. On sait que Lens est une équipe qui joue très bien au ballon, qui fait des appels, qui met des ballons devant le but et qui se crée des occasions. Ce soir (dimanche), ça a été très compliqué. La fatigue du match de jeudi ? Oui peut-être, je ne sais pas, ça peut être un peu de tout. Après on fait tout ce qu’on peut pour récupérer vite de notre côté. C’est à nous d’enchaîner les matches. On sait qu’on a un calendrier costaud. Au moins dans les courses, dans l’envie, on ne peut pas se permettre de faire un match comme ça."

