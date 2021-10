FC Nantes : Denoueix a validé un cadeau inestimable fait par Kita aux supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes ne va pas si mal. Alors que certains observateurs avaient prédit une saison très compliquée eu égard à l’exercice précédent, les Canaris se portent en première moitié de tableau et semblent taillés pour réaliser quelques surprises ici et là jusqu’au printemps prochain. En attendant, les supporters du FC Nantes auront eu tout le temps de décrypter la sémantique de leur club adoré en lisant le tout premier dictionnaire à l'effigie du FC Nantes !

Le bouquin, qui vient d’être mis en ligne et en boutique officielle par la Maison Jaune, est « l'outil indispensable dans lequel tous les supporters pourront picorer pendant des heures afin de parfaire leur connaissance de ce club historique. » Plus de 350 clichés, chiffres clés et dates mythiques sont compilées sur chaque joueur du FC Nantes.

Même Raynald Denoueix est tombé sous le charme : « Ce dictionnaire rend hommage à tous ceux qui ont fait le FCN. Il sera sans doute une source d’émotion pour le lecteur. Souvent partagés, ces souvenirs prennent à chaque fois qu’on les évoque un peu plus de saveur. » Si, par hasard, vous venez à manquer de d’idées pour Noël...

