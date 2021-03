FC Nantes : départ inéluctable pour Kita, l'espoir grandit pour le projet Landreau !

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Mickaël Landreau a bien secoué le cocotier autour du FC Nantes. Ce samedi, Ouest France a publié un long article pour donner le détails du projet de reprise émanant de l’ancien gardien de la Maison Jaune. Il s'agit d'une initiative travaillée par certains sponsors du club, avec Philippe Plantive, président de l'entreprise Proginov, en tête de file.

Derrière cette démarche, la volonté de créer un « club affaires » plus influent dans le Capital. « Dans une gouvernance partagée, on aimerait détenir une minorité de blocage, à hauteur de 33 %, aux côtés d’un investisseur majoritaire », a notamment glissé Plantive, qui souhaite le renfort d'un investisseur étranger puissant, capable d'injecter plus de 200 M€ pour « racheter à M.Kita, purger les dettes et investir pendant deux à trois ans ».

« Waldemar est en train de gérer sa sortie, elle est inéluctable »

Soucieux de ne pas braquer Waldemar Kita, Plantive insiste sur la volonté de ne pas chasser l'homme d'affaires franco-polonais en fixant un timing sur son éventuel départ. « On est dans une phase de transition et de transmission. Ce n’est pas un putsch. On respecte Waldemar. Il a été un excellent président économique du club, à la hauteur des enjeux financiers de la Ligue 1. Waldemar est en train de gérer sa sortie, qui durera six mois, un an, deux ans… mais elle est inéluctable. »

« Kita serait définitivement impardonnable de le refuser »

Devant cette hypothèse de reprise du club, les supporters du FC Nantes sont vent debout et ont repris la foi en l’avenir. Même Emmanuel Merceron, d’ordinaire plutôt sceptique, est rempli d’un enthousiasme non feint. « Dossier sur la reprise du FC Nantes qui donne énormément d’espoir et pour la première fois depuis longtemps, qui donne le sourire. Bien plus qu’une victoire face au PSG ou Lorient, a-t-il réagi sur Twitter. Si ce projet existe vraiment et qu’il est sérieux, Waldemar Kita serait alors définitivement impardonnable de le refuser. Et j’aurai très peur des conséquences. Aux personnes qui ont parlé hier, beaucoup de force et de passion de la part des amoureux du FC Nantes. »