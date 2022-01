FC Nantes : Der Zakarian prévient avant ses retrouvailles avec les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Même si le temps a passé depuis leur séparation houleuse en 2016, les retrouvailles entre Michel Der Zakarian et le FC Nantes ne sont jamais anodines. Et justement, il y en aura de nouvelles demain soir à la Beaujoire à l'occasion d'un 8e de finale de Coupe de France qui opposera les Canaris au Stade Brestois. En septembre, les Jaunes s'étaient imposés 3-1, déjà à domicile. Présent en conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur du SB29 a expliqué qu'il n'avait pas digéré cette défaite.

“On avait fait un mauvais match. On était mal positionné à la perte du ballon, on s’était fait transpercer trois fois. Il faudra être plus rigoureux dans nos attaques, mieux gérer les pertes de balles et mieux défendre. On a envie d’exister, de poursuivre notre parcours. À nous de faire un gros match, contre une équipe qui est en forme, qui marque beaucoup de buts à domicile. A nous d’être solide, mais aussi de leur faire mal, car on en a les moyens.”

L'émergence de : Quentin Merlin (2002 - FC Nantes)

Lancé cette saison par Kombouaré, le jeune canari fait une entrée remarquée dans le monde pro

🔽 pic.twitter.com/FcRPswfaOx — Contre Appel (@contre_appel) January 27, 2022