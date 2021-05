FC Nantes : Der Zakarian sans pitié avec Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes va finir par devenir l’équipe la plus redoutée de ce sprint final en L1. Aériens depuis leur succès à Strasbourg (2-1), les hommes d’Antoine Kombouaré enfilent les victoires comme des perles et n’en ont plus besoin que d’une seule pour assurer leur maintien dimanche contre Montpellier (21h).

Pour ce faire, Antoine Kombouaré pourra compter sur un vestiaire métamorphosé et conscient qu’il n’a plus qu’une marche à gravir pour sauver les meubles. Problème : le MHSC ne se déplacera pas à la Beaujoire en victime expiatoire. Foi de Michel Der Zakarian, qui disputera son dernier match sur le banc du club héraultais pour qui il a le plus profond respect.

« On va essayer de gagner à Nantes »

« Je suis très content de la mentalité affichée, a-t-il savouré après le nul pris contre le Stade Brestois (0-0). C'est notre premier clean sheet de la saison à domicile. On va bien récupérer. On va essayer de gagner à Nantes. Cela fait 22 ans que l'on se côtoie avec Laurent Nicollin. C'est le signe d'un respect. Cela s'est bien passé pendant quatre ans. Cela a été de bons moments, mais l'aventure s'arrête. »