FC Nantes : des Canaris inquiétants s'inclinent face à Lorient dans un derby musclé

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Bien sûr, on ne peut jamais tirer des enseignements des matches d'avant-saison. On a déjà vu des clubs réussir un super parcours en championnat après avoir accumulé les gifles en amical. Mais il n'empêche que la prestation du FC Nantes ce mercredi après-midi à Vannes face à Lorient (1-3) n'a rien d'encourageant. Au-delà de la défaite, l'équipe de Pierre Aristouy a affiché beaucoup trop de carences alors qu'il ne reste plus que dix jours avant les trois coups de la Ligue 1.

Prochain rendez-vous samedi contre Cologne

C'est surtout en défense que les Canaris ont fait peur. Les quatre arrières ont multiplié les errements, les mauvais placements et les relances ratées, surtout en première période. Offensivement, ça n'a guère été mieux, les attaquants semblant couper de leurs partenaires. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le but nantais a été inscrit par un défenseur sur un coup franc de Mollet... Face à une équipe lorientaise très rugueuse (trois avertissements en première période), le FCN a été largement dominé. Aristouy a dix jours pour corriger tout ça et trois pour présenter un visage plus rassurant face à Cologne.

Buts : Zézé (61e) pour Nantes ; Dieng (9e), Pagis (49e), Yongwa (51e) pour Lorient.

1ère période : Petric - Centonze, Zézé, Pallois, Meupiyou - Simon, Moutoussamy, Sissoko, Merlin - Appuah, Ganago.

2ème période : Lafont - Diaz, Zézé, Pallois (Mbemba, 67e), Hadjam - Coco, Chirivella, Sissoko (Achi, 77e), Merlin (Mollet, 56e) - Bamba, Mohamed.

📑 𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 face à Lorient ! pic.twitter.com/4NWkx6T8v0 — FC Nantes (@FCNantes) August 2, 2023

Podcast Men's Up Life