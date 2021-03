FC Nantes : des investisseurs étrangers privilégiés pour l'après Kita ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Comme annoncé dans Ouest-France, le 19 mars dernier, le président de l'entreprise Proginov, Philippe Plantive, a lancé un projet de reprise du FC Nantes auquel les sponsors comptent s'associer. Ces derniers souhaitent le renfort d'un investisseur puissant, capable d'injecter plus de 200 millions d'euros pour racheter les parts de Waldemar Kita, purger les dettes et investir pendant deux à trois ans.

"On se casse les dents pour avoir un investisseur local ou régional"

Interrogé dans l'émission Nantes Foot, le président de l'association “à la nantaise”, Eric Widurski, a confirmé que la volonté de ce projet était de trouver un investisseur étranger. "Pour l'instant, on se casse les dents sur le fait d'avoir un investisseur local ou régional. Il faut aller chercher plus loin. On ne veut pas forcément un investisseur qui soit vertueux même si on peut en trouver un. On veut des gens qui soient intéressés par l'historique du club."

