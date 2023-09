FC Nantes : Descamps a une autre passion que les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Né dans le Nord, Rémy Descamps a passé trois ans de sa vie à Clermont. Deux saisons pendant son adolescence au sein du centre de formation du club auvergnat, puis une année en prêt, en 2018-19, à une époque où il était sous contrat avec le PSG. Au CF63, il a fait la connaissance de d'Adrien Brun et Guillaume Marques, avec qui il s'est lancé dans une aventure aussi excitante qu'une carrière de footballeur professionnel : celle d'entrepreneur.

Il a une double casquette dans sa société

Les trois amis ont créé Doxa, marque de vêtements 100% écoresponsables utilisant des teintures 100% naturelles. Sur le site de la marque, on peut lire : "L'histoire de doxa. s'est construite autour du ballon rond au Clermont foot 63. C'est trois amis qui en plus du foot voulaient créer un projet commun et cohérent. Trois copains très attachés à la mode et à la santé de notre planète, mais déçus et encore déçus par le fonctionnement de celle-ci. Trois potes cherchant à porter des pièces reflétant leurs valeurs. En vain". Rémy Descamps n'est pas qu'un simple investisseur. Il est totalement investi dans sa société, lui qui occupe les fonctions de directeur général et responsable des réseaux. Ce qui doit d'autant plus charger ses journées qu'il est titulaire chez les Canaris depuis la blessure d'Alban Lafont contre Toulouse (1-2)...

FC Nantes. Rémy Descamps veut être irréprochable sur sa ligne… de vêtements

