FC Nantes : deux critiques tombent après Bordeaux, Kombouaré n'est pas épargné

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si le FC Nantes va plutôt bien sportivement et sort d'un match nul sérieux à Bordeaux (1-1), l'exigent public des Canaris trouve quand même à redire … Même Antoine Kombouaré n'est pas épargné pour sa gestion.

Influenceur très connu sur les bords de l'Erdre, Emmanuel Merceron a rapidement fait la fine bouche sur Twitter, déplorant les carences offensives de l'équipe ligérienne à Bordeaux, dans un match qui doit se gagner « 4-1 » face « à une équipe qui risque de jouer le maintien toute l'année ». Pour lui, la solution résulterait d'un Mercato d'hiver actif au niveau offensif : « Si seulement on pouvait prendre un 9 hors réseau Bayat cet hiver... »

Ce qui est paradoxal, c'est que des recrues sont réclamées alors que dans le même temps, on reproche déjà à Kombouaré sa gestion des jeunes. Pour leur prochain podcast « Sans contrôle », les journalistes nantais s'interrogent sur le fait que les jeunes ne jouent « quasiment pas cette année avec les pros ». Pour l'instant, l'immense majorité des sondés (+ de 80%) poussent le coach à les utiliser davantage et déplorent une « triste tradition » nantaise.

Les supporters très exigeants avec Nantes

Si le FC Nantes n'a pas perdu à Bordeaux et s'affiche dans le ventre mou, certains fans des Canaris attendent plus. Alors que l'absence d'un numéro 9 est mise en avant, les supporters veulent aussi voir plus de jeunes de la formation alors qu'Antoine Kombouaré a son onze et n'en change quasiment pas...