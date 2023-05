FC Nantes : deux mauvaises nouvelles pour Aristouy avant Montpellier

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Pour le premier match de Pierre Aristouy, le FC Nantes a ramené dimanche dernier un point de Toulouse (0-0) mais reste 17e et premier relégable à trois journées de la fin du championnat.

Mais alors que le FCN recevra ce samedi (21h) Montpellier lors du prochain match, Pierre Aristouy a reçu deux mauvaises nouvelles venant de l'Hérault. Et pour cause, Téji Savanier et Wahbi Khazri, absents depuis plusieurs semaines, auraient fait leur retour ce mardi à l'entraînement et devraient être disponibles pour affronter les Canaris. Deux retours que le nouvel entraîneur nantais se serait bien passé...