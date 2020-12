FC Nantes - Dijon FCO (1-1) : Collot pousse un premier coup de gueule contre l'arbitrage

À la Beaujoire, le FC Nantes n'a pu se défaire de Dijon (1-1), pourtant lanterne rouge de Ligue 1. Pour sa première sur le banc des Canaris, Patrick Collot s'est plaint des hommes en noir en conférence de presse. Pour lui, sur une main dijonnaise, les Jaune et Vert auraient mérité un second pénalty, après celui obtenu par Edmond : "Quand est-ce qu’on siffle penalty quand il y a une main ? On a pris des penaltys pour beaucoup moins que ça. La main est évidente, déviée, c’est évident. Je ne sais pas pourquoi et quand on siffle penalty. C’est la décision des arbitres. Elles sont souvent incompréhensibles. Il faut faire avec."

Mais, la rancoeur tenace, Collot est revenu sur ce fait du match : "Je n’ai pas eu le temps d’échanger avec les arbitres. Mais, c'est clair, on a des difficultés à avoir une idée claire." Chaque week-end, la VAR s'offre une nouvelle polémique.