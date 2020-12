FC Nantes - Dijon FCO (1-1) : Edmond et Abeid analysent les changements amenés par Patrick Collot

Un nouveau match sans victoire pour le FC Nantes. Mais "à défaut de ne pas pouvoir gagner, il faut ne pas savoir perdre" (Edmond), les Canaris ont engranger un point face à Dijon, lanterne rouge de Ligue 1. Après la rencontre, auprès des médias du club, Renaud Edmond s'est confié sur la nouvelle méthode désirée par Collot, qui a remplacé Christian Gourcuff : "On a eu un nouveau système. Il fallait s’y adapter. En prémière période, on a été bons. On aurait peut-être pu rentrer aux vestiaires avec un avantage plus conséquent. On pouvait l’emporter ce soir. On a un peu de déception."

Dans la suite de son propos, le buteur belge, qui a obtenu le pénalty transformé par Simon, a donné sa méthode pour retrouver la victoire : "Il faut se remettre tout ensemble. Il faut mouiller le maillot tous ensemble. À un moment, cela va tourner dans notre sens et on pourra travailler sereinement."

Abeid a trouvé le FC Nantes "plus solide"

Titulaire dans l'entrejeu, Mehdi Abeid a analysé la performance des Canaris : "Il y a eu du mieux. On doit être meilleur avec le ballon. On a joué un peu plus direct en prenant moins de risques. Pour moi, on a été un peu plus solide aujourd’hui. Maintenant, malheureusement, on prend un but évitable. On doit faire mieux. On doit pouvoir tenir un résultat. C’est une déception."

Pour le futur, l'Algérien espère un coup de pouce du destin : "Il manque un peu de tout : de la chance, de la réussite. On doit aussi en faire plus. Quand c’est difficile, il faut bosser pour retrouver de la confiance et se faire plus. Il faut retrouver nos valeurs. C’est difficile, maintenant on doit prouver des choses. On en a envie. On va tout faire pour revenir au meilleur de notre niveau."