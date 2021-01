FC Nantes : Domenech a pris une décision forte qui déclasse Gourcuff auprès de Kita

Raymond Domenech a réussi son grand oral. Présenté jeudi après-midi à la Jonelière, le nouvel entraîneur du FC Nantes n’a pas raté ses débuts dans son nouveau costume en martelant le plaisir qu’il avait d’être là. Sans s’échapper sur plusieurs thèmes épineux (Knysna, Kita, maintien), l’ancien sélectionneur des Bleus prépare déjà le derby contre le Stade Rennais mercredi à la Beaujoire dans le cadre de la 18e journée de L1 (19h).

Domenech noue déjà le dialogue avec les formateurs

En attendant, il a activé un premier levier pour relancer les Canaris. Conscient qu’il débarque dans un club sans le sou mais doté d’une structure de travail intéressante avec un centre de formation qui a déjà fait ses preuves, Domenech a vu Samuel Fénillat, le directeur du centre, et Stéphane Ziani, l'entraîneur des U19, venir à sa rencontre dès samedi matin, le jour de leur rentrée. Selon L’Équipe, le principe d'une passerelle entre les pros et la formation aurait déjà été validé. Si tel est le cas, Domenech s'inscrirait de fait dans une forme de rupture avec son prédécesseur, Christian Gourcuff, limogé le 8 décembre et incapable d’instaurer un dialogue nourri avec les éducateurs du FC Nantes.