FC Nantes : Domenech a réalisé un petit miracle avec Augustin

Le sujet est presque devenu tabou au FC Nantes. À chaque fois que le cas Jean-Kévin Augustin est abordé, la réponse fait froid dans le dos. On oscille entre malaise et inquiétude. « Il n’est pas encore prêt. On l’a mis avec un préparateur sur une semaine, je suis derrière pour surveiller, avait lâché Raymond Domenech avant le derby contre le Stade Rennais pour démarrer l’année 2021. Il est de mieux en mieux, il va revenir. Son retard, je ne peux pas l’expliquer. Moi, je connaissais un joueur puissant, qui allait vite. Je retrouve un joueur qui n’a pas de capacités à répéter tous les efforts. Son vécu avant, je ne suis pas rentré dedans. Son potentiel ? Je dirais qu’il est à 30-40% de ce qu’il peut faire. Si c’avait été en début de saison, j’aurais dit qu’il serait disponible à Noël mais là... »

Augustin se donne vraiment à l'entraînement

Deux semaines ont passé et Augustin n’est toujours pas dans le coup puisque hors des groupes retenus par le coach du FC Nantes pour disputer les matches de Ligue 1. Une éclairci est toutefois venue de l’entraînement. Lundi matin, l’ancien attaquant du PSG est en effet apparu en forme sur les terrains de la Jonelière.

Un vrai but d'avant-centre

À l’instar de Ludovic Blas (louche) et Renaud Emond (tête sur corner), Augustin a trouvé le chemin des filets lors d’une opposition. C’est même dans un style d’avant-centre pur jus que JKA a marqué après avoir réalisé un contrôle orienté et enchaîné une frappe croisée dans le petits filet. La première étape vers la résurrection ?