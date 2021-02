FC Nantes : Domenech valide un plan de survie risqué pour se sauver de la L2

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Mercredi, le FC Nantes se donnera une bouffée d’air frais en Coupe de France. En 32es de finale, les Canaris recevront en effet le RC Lens à la Beaujoire, là même où ils viennent d’être dominés par le LOSC (0-2). En attendant, Raymond Domenech sait déjà qu’il est sur la sellette après toujours aucune victoire en sept matches sur le banc du FC Nantes (4 nuls, 3 défaites). Ce triste bilan, jamais encore réalisé dans l’Histoire de la Maison Jaune, ne semble pourtant pas l’inquiéter outre mesure. Mieux, l’ancien sélectionneur des Bleus a une méthode déjà toute trouvée pour éloigner le spectre de la Ligue 2 : miser sur le jeu.

« Se tenir solide derrière, ça ne marchera pas »

« La place de barragiste ? Il reste 14 matches, il faut prendre des points, c'est évident. On le sait, on le savait, ça se confirme, ça devient tendu, mais ne cédons pas à la panique, a-t-il réagi en conférence de presse. Il faut garder cette idée de vouloir jouer, de vouloir poser le jeu, de poser des problèmes à l'adversaire. Se tenir solide derrière et espérer marquer en contre, ça ne marchera pas. »