FC Nantes : Domenech balance encore, un départ de Kombouaré est déjà craint !

Raymond Domenech est un personnage qu’on pourrait facilement qualifié de « facétieux. » Homme de théâtre et consultant à ses heures, le technicien avait repris du service en décembre dernier sur le banc du FC Nantes. Le bilan fut catastrophique avec aucune victoire au compteur. Résultat : Waldemar Kita décidait de le débarquer en février pour le remplacer par Antoine Kombouaré, le vrai sauveur des Canaris. Au sujet de son départ, justement, Domenech regrette que le président Kita ait « cédé un peu à la panique » en le limogeant.

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France reste amer et estime même que ce passage sur le banc du FC Nantes va le desservir dans sa quête de nouveaux challenges ! « Non, ça ne m'a pas vacciné, a-t-il affirmé sur France Info. Ce qui est gênant dans cette histoire de Nantes, c'est que ça m'a enlevé peut-être des possibilités. C'est une mauvaise pub par rapport aux gens mais personne ne cherche à savoir ce qui s'est passé dedans. C'est comme ça. Ça, c'est fini. C'est un constat sec. »

En parallèle, Antoine Kombouaré est en pleine réflexion. Après avoir expliqué qu’il était satisfait de son effectif en l’état, le coach du FC Nantes émet désormais des doutes avant la reprise de la L1 la semaine prochaine. « On a un groupe limité surtout en qualité et en nombre pour pouvoir bien lancer le championnat », a-t-il admis face caméra. Emmanuel Merceron lui donne deux mois avant de quitter le navire : « Wow la déprime du coach ! Il voulait garder ce groupe il y a 10 jours, il veut le jeter maintenant. On lui donne quoi ? 1 mois, 2 mois avant de se barrer ? »

WoW la déprime du coach ! Il voulait garder ce groupe il y a 10 jours, il veut le jeter maintenant. On lui donne quoi ? 1 mois, 2 mois avant de se barrer ? #FCNantes https://t.co/LVdiPD0PWi — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) July 29, 2021