FC Nantes : Domenech, des tensions à prévoir avec les cadres du vestiaire ?

Si l'arrivée de Raymond Domenech provoque un grand soulèvement de bouclier chez les fans du FC Nantes, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France parvient encore à trouver quelques soutiens. C'est notamment le cas d'Eric Taborda, ex joueur d'Ancenis en D2, lancé par Domenech à l'OL en 1990.

Dans Presse Océan, il dépeint un homme différent que le diable présenté parfois dans les médias : « On critique souvent l’homme et le technicien, mais on oublie que si Zidane n’est pas expulsé face à l’Italie, il est peut-être champion du monde en 2006. À l’époque, il était évidemment un jeune entraîneur mais c’était un vrai meneur d’hommes, très juste, qui faisait confiance aux jeunes ».

« Il ne peut pas gérer un groupe avec de grosses personnalités »

Ce goût prononcé pour les jeunes, expliquant aussi la décision de Waldemar Kita de le relancer dix ans après son ultime expérience, lui est aussi reproché par d'autres. Toujours pour Presse Océan, un autre ex de l'OL, anonyme celui-ci, est plus dubitatif : « Il est très particulier et très complexe. Il est vraiment difficile à cerner. C’est un homme indéfinissable. À mon époque, c’était un bon entraîneur pour diriger une équipe de jeunes, du cru, sans trop de personnalités. Mais il ne peut pas gérer un groupe avec de grosses personnalités ! » A voir comment cela peut se passer avec les Pallois and Co. D'après les médias locaux, certains joueurs seraient tombés de leur chaise en apprenant qu'il allait être coachés par Domenech...