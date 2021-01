FC Nantes : Domenech hors-jeu, Pierre Ménès a trouvé le vrai sauveur des Canaris

Raymond Domenech ne peut plus se cacher derrière l’excuse de son invincibilité. Après trois matches nuls en autant de sorties, le successeur de Christian Gourcuff et Patrick Collot a connu sa première défaite au FC Nantes hier à Metz (0-2). Au-delà du résultat brut, le contenu de la prestation d’ensemble des Canaris est inquiétant tant il a semblé vide et désordonné.

Pierre Ménès est accable par ce qu’il a vu en Lorraine et a trouvé le véritable sauveur du FC Nantes. « Nantes n’a pas réussi à offrir un cadeau d’anniversaire à Raymond Domenech. Mais comment voulez-vous qu’une équipe aussi faible marque des buts ? Ce n’est pas un entraîneur qu’il faudrait, c’est un exorciste », a-t-il ironisé sur son blog.

« Les Canaris devront lutter jusqu’au bout »

Plus sérieusement, le consultant de Canal+ est vraiment très inquiet pour le maintien du FC Nantes en L1 en fin de saison. « Metz poursuit son excellent parcours. Quant aux Canaris, ils devront lutter jusqu’au bout et espérer qu’il y aura plus faible qu’eux », a-t-il conclu. Pas très réjouissant pour Waldemar Kita.