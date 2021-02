FC Nantes : Domenech lessivé, Kita accélèrerait sa succession !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Geoffrey Garétier avait décidément la langue bien pendue hier soir. Sur le plateau du Late Football Club, le journaliste a notamment concentré ses efforts sur le FC Nantes en multipliant les scoops. Le premier a ainsi concerné la clé que Waldemar Kita entendrait mettre sous la porte en cas de relégation en Ligue 2.

« Il n’a pas parlé de vente. Juste que le club pourrait ne pas s'en relever financièrement, a résumé l’insider Emmanuel Merceron. Le club n'ayant pas trop anticipé les droits TV et n'ayant rien dépensé depuis un an et demi, j'en doute. Mais si ça peut faire ch*** là haut. »

Domenech « au bord du découragement » ?

En attendant, le président du FC Nantes veut qu’un scénario d’un retour en Ligue 2 soit écarté et aurait donc décidé de remplacer Raymond Domenech au plus vite ! « Waldemar Kita a pris acte qu’il fallait changer d’entraineur le plus vite possible. Mais il faut trouver le bon candidat, le bon profil. Donc ils sont en recherche », a expliqué Garétier. Si les dirigeants trouvent son successeur, le bon profil, dans le jours qui viennent, ça sera fini de son expérience. » On notera enfin que ce même Garétier a qualifié Domenech « au bord du découragement. » Finalement négatif au Covid-19, ce n’est pas l’impression qu’il a laissée hier en conférence de presse.