FC Nantes : Domenech livre les dessous de sa relation avec Kita

La situation étant explosive au FC Nantes, avec des supporters à bout par rapport à la gestion de Waldemar Kita, il se dit beaucoup de choses susceptibles de discréditer le propriétaire du club. Notamment qu'il ne s'entendrait déjà plus avec Raymond Domenech, recruté il y a deux mois pour prendre la suite de Christian Gourcuff. Une rumeur qui trouve sa source dans d'anciens propos de l'homme d'affaires, qui avait juré à ses débuts ne jamais faire confiance à l'un de ses coachs. Et force est de constater que depuis qu'il est à Nantes, très peu ont tenu plus d'un an…

"Une relation logique entre un président et son entraîneur"

Interrogé ce jeudi sur sa relation avec Kita, Raymond Domenech a pourtant voulu clarifier les choses : à l'en croire, tout se passe pour le mieux avec son président, qui a certes des choses à dire, mais c'est normal pour un propriétaire.

« Je ne sais pas ce que vous attendez sur mes relations avec le président, en tous les cas, je peux vous dire qu’elles sont très bien, qu’il n’y a pas de souci. On fonctionne dans un projet pour l’avenir du club, sans problème. A chaque match, on est là, on discute. On a un avis, il a droit de le partager. Ça reste une relation logique entre un président et son entraîneur. » Pas sûr que le fait que les deux hommes discutent d'un projet pour l'avenir du FCN soit de nature à rassurer les supporters…