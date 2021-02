FC Nantes : Domenech ou Kombouaré, la lose prend racine chez les Canaris...

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

IL n'était certes pas utile de creuser pour savoir que le bilan de Raymond Domenech à la tête du FC Nantes était une catastrophe. Pas une seule victoire en sept matches, le sort de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France paraissait scellé, notamment lorsque Waldemar Kita est le président du club en question...

On a tout de même appris, depuis son éviction, que Domenech avait pire que lui sur un banc de touche. Information donnée par le statisticien bien connu, Opta. "Seuls 2 entraîneurs ont dirigé plus de matches sans victoire à la tête d'une même équipe de Ligue 1 que Raymond Domenech avec Nantes (7) : Patrick Rampillon avec Rennes en 1987 (15) et Denis Zanko avec Toulouse en 2020 (9). Faux-départ." Guère rassurant, non plus, le récent bilan de son successeur, Antoine Kombouaré.

En effet, et toujours selon Opta, l'ancien défenseur du FC Nantes et du PSG, notamment, reste, tenez-vous bien, sur 30 défaites lors de ses 45 dernières rencontres en Ligue 1. Pas vraiment idéal lorsque vous devez, et vite, faire prendre des points aux Canaris dans l'optique du maintien...