FC Nantes : Domenech, un premier enfumage de Kita et des supporters déjà détecté ?

Raymond Domenech déborde d’envie depuis qu’il a signé au FC Nantes. Si les supporters des Canaris ont déjà formulé plusieurs reproches à son endroit, ils ne pourront pas lui enlever cette qualité. L’ancien sélectionneur des Bleus a une autre idée fixe en tête : redonner au FCN son ADN, à savoir celui d’une équipe joueuse.

« J’ai l’image du FC Nantes qui produit du beau jeu. L’ADN du FC Nantes, il est là. Il faut juste le faire refleurir un petit peu. Mais c’est là dedans qu’on va avancer. Moi, je m’identifie avec cette culture et ces joueurs. On ne lutte pas contre la culture d’un club. J’ai envie qu’on retrouve cette qualité de jeu. Subir, moi, ça m’insupporte », a-t-il clairement expliqué lundi en conférence de presse.

Seul le jeune Basila a été retenu face au Stade Rennais

Des paroles aux actes, il pourrait néanmoins y avoir un pas qu’il n’a pas vraiment franchi dans la convocation de son premier groupe face au Stade Rennais (19h). Alors qu’on aurait peut-être s’attendre à l’intégration de jeunes issus du sérail et snobés par son prédécesseur Christian Gourcuff, seul Thomas Basila a été retenu ! Ce détail, les suiveurs l’ont déjà remarqué. « Ah, sacré Raymond Domenech qui nous parlais de l'ADN du club, il n’a pas très bien compris ce que c'était, a déjà pesté le fidèle twittos Yo. L'ADN de notre club, c'est son centre de formation. Quand on parle de Nantes, on pense direct à son centre de formation. Pas de jeunes hormis Basila. » À sa décharge, peut-être Domenech n’a-t-il pas encore eu le temps de déceler les forces en présence chez les jeunes de la Jonelière.